Bergamo (ex designatore): “Il calcio di rigore per il Benevento non c’era, Viola poteva continuare…”

Paolo Bergamo, designatore arbitrale ai tempi di Calciopoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del caso Benevento-Cagliari. Le sue parole:

“È giudizio di Doveri, di Mazzoleni e anche il mio: per me il calcio di rigore per il Benevento non c’era. Il calciatore di fronte ad un ostacolo ha cercato l’impatto, invece poteva continuare anche la sua corsa. Non è una dinamica da fallo e da calcio di rigore. Mazzoleni richiama l’arbitro e quest’ultimo, vedendolo, cambia decisione. Questo vuol dire che Doveri, rivedendo la dinamica, s’è accorto che il rigore non c’era”.