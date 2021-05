Ziliani: “Mazzoleni? Se a Napoli è definito Balbezù un motivo ci sarà”

Paolo Ziliani, ex calciatore, ha commentato, via Twitter, l’episodio arbitrale che ha visto protagonista Mazzoleni, nella partita tra Benevento e Cagliari, e il successivo sfogo di Vigorito ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto scritto dall’ex calciatore italiano: “Tralasciando lo sfogo-accusa di Vigorito, ma solo in Italia c’è un mondo arbitrale nel quale sono capaci, attraverso errori arbitrali, a portare nomee abbastanza inquietanti anche da addetti al Var. Se Mazzoleni a Napoli è Balbezù un motivo ci sarà”. Di seguito il tweet dal profilo ufficiale di Ziliani.

Al di là di ogni giudizio sullo sfogo-accusa di #Vigorito, solo in Italia c’è un mondo arbitrale capace di sfornare figure sinistre di arbitri che persino da addetti al #VAR seguitano a portarsi appresso nomee inquietanti. Se #Mazzoleni a #Napoli è Belzebù forse un motivo ci sarà pic.twitter.com/g5BZm7VLcY — Paolo Ziliani (@ZZiliani) May 9, 2021