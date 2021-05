Mastella: “A pensare male si fa peccato, ma spesso si indovina”

Clemente Mastella, il sindaco di Benevento, ha commentato, sul proprio profili Facebook, la sconfitta della squadra campana concentrandosi in particolare sulla decisione arbitrale presa da Mazzoleni sul contatto in area di rigore con Viola. Ecco quanto scritto dal sindaco: “A pensar male si fa peccato, ma molto spesso si indovina. Lo diceva Andreotti ed io lo ripeto. Poi mi chiedo: come mai l’arbitro Mazzoleni era nella cabina Var a Napoli ed oggi a Benevento? Già a Napoli contro il Cagliari annullò il gol, oggi ha annullato il rigore del Benevento“. Di seguito il post Facebook, dal suo profilo ufficiale, del sindaco Mastella.

