CdS – Lega, decise le date per la prossima stagione

Secondo l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, pare che la Lega abbia accordato le prime date per il nuovo campionato di Serie A.

L’inizio è previsto per il prossimo 22 agosto, mentre la fine per il 22 maggio 2022. Per quanto riguarda le soste, invece, oltre quelle nazionali, ci sarà la pausa natalizia dal 23 dicembre 2021 al 5 gennaio 2022 e una sosta nel weekend del 29 e 30 gennaio, voluta dalla FIFA.

I turni infrasettimanali saranno quattro e in merito alla Coppa Italia, la Lega ha stabilito che a parteciparvi saranno esclusivamente le squadre di Serie A e B. Saranno, dunque, 40 i club partecipanti, con i primi 8 di Serie A che partiranno sempre dagli ottavi e gli altri 32 (tra cui le restanti della massima categoria) che cominceranno già il 15 agosto, una settimana prima dell’inizio del campionato.