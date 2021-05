Tweet della società per gli auguri a Dries Ciro Mertens

La società SSC Napoli ha da poco pubblicato un tweet di auguri per il campione belga Dries Mertens.

La redazione di MondoNapoli si unisce alla dedica per l’attaccante azzurro, al quale augura le migliori fortune ancora in maglia azzurra e tante reti per festeggiare insieme al nome di “Ciro”.

Tanti auguri a te, a te che sei entrato nei nostri cuori e sarai sempre un figlio di Napoli. Ci hai fatto emozionare con ogni tua singola rete e siamo sicuri che farai ancora tanto per noi e tutta Napoli. Oggi per te è un giorno importante. Tanti auguri a te, ancora una volta. Per sempre Ciro Mertens.