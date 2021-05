Ag. Jorginho: “Napoli? Ama la città, ma ora pensa al Chelsea”

Il regista nel Napoli di Sarri, Jorginho giocherà la finale di Champions contro il City di Guardiola. Non mancano tifosi partenopei felici per il risultato raggiunto dall’italo-brasiliano ma che soprattutto vorrebbero un suo ritorno. A tal proposito, il suo procuratore Joao Santos ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Nelle intenzioni di Jorge c’è il ritorno in Italia, ma non è imminente credo che ci vogliano un paio d’anni ancora. Lui è innamorato di Napoli, ha vissuto anni bellissimi ai quali è molto legato se non ci chiamano però… comunque lui pensa al Chelsea dove ha ancora vari anni di contratto. Milan? Se andasse via per 50 milioni con un contratto simile ci si può pensare“.