D’Amico: “Italiano? Grande allenatore, pronto per Napoli”

Durante “Si gonfia la rete” trasmissione in onda su Radio Marte è intervenuto Andrea D’Amico. Di seguito le parole rilasciate dal procuratore di Andrej Galabinov, giocatore dello Spezia:

“Fino a prima del suo infortunio era il capocannoniere dello Spezia, è stato sfortunato. Con la sua Nazionale ha dimostrato di essere un buon giocatore. La salvezza della sua squadra può arrivare grazie ai suoi gol. Lo Spezia giocherà gettando il cuore oltre l’ostacolo, il Napoli farà di tutto per qualificarsi per la Champions, obiettivo che giustifica grandi spese. Italiano è un grande allenatore, anche pronto per una piazza come Napoli. Da tecnico ha vinto tre campionati e ora sta cercando di salvare lo Spezia. E’ maniacale nel suo lavoro, non accetta atteggiamenti sbagliati. Tutti i grandi allenatori erano centrocampisti, lui lo era e questo non è da sottovalutare“.