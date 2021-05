CdS – Il Napoli tace ma i Social no: l’ha decisa Fabbri

Napoli Cagliari 1-1 ha avuto una sliding door decisiva, durante il secondo tempo Victor Osimhen ha realizzato il 2-0 superando Godin e Cragno e chiudendo la partita.

L’arbitro Fabbri però è stato del parere che la volata del nigeriano fosse stata viziata da un’irregolarità nei confronti del difensore uruguaiano.

Nessun tesserato del Napoli ha espresso il proprio parere visto il silenzio stampa ma i social, in fermento non si capacitano di un errore così grossolano in un’azione di cui i contorni sembrano chiari.

La colpa ricade anche su Mazzoleni che al Var non ha richiamato l’arbitro principale segnalando l’errore; rapporto tormentato tra Mazzoleni e il Napoli, partendo da Pechino, passando per Milano con l’espulsione di Koulibaly bersagliato da cori razzisti arrivando ad oggi per un errore che potrebbe costare un posto Champions.