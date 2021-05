Il Mattino – Servono 12 per la qualificazione in Champions

Il Napoli non dovrà più sbagliare un colpo se vuole qualificarsi per la Champions League.

Come riportato dall’edizione de Il Mattino, le prossime gare dovranno vedere sempre gli azzurri vincitori. Spezia, Udinese, Fiorentina e Verona sono quattro finali da giocare con la concentrazione sempre alta. Altissima. Altri pareggi sarebbero deleteri, non si può sempre sperare che le altre sbaglino più del Napoli. Il pareggio contro il Cagliari fa male, conseguenza più logica di una partita che non è mai stata chiusa fino alla fine. L’1-0 ha tenuto in vita i sardi(che già più volte avevano rischiato di pareggiare) e alla fine la beffa è arrivata.

Ora Gattuso e i suoi dovranno solo pensare alla sfida di sabato contro lo Spezia.