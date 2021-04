Juve, Dybala: “Atletico Madrid? E’ un top club per me. Stagione buona, abbiamo vinto contro il Napoli un trofeo”

Paulo Dybala, giocatore della Juventus, ha rilasciato una lunga intervista a Ibai Llanos (celebre streamer spagnolo) su Twitch:

“In Italia ne hanno parlato ma si sapeva che sarebbe stato difficilissimo. Io insieme a Messi e Ronaldo? Ho avuto molta fortuna in questi anni, ma ora sto sfidando Cristiano per arrivare a 100 gol con la Juve. A lui ne mancano 3 a me uno solo”.

Come è andata la stagione?

“Abbiamo la finale di Coppa Italia da giocare contro l’Atalanta e abbiamo vinto un trofeo contro il Napoli. Ovviamente stiamo parlando di un anno negativo perché lo scudetto lo vincerà l’Inter, mentre noi di solito siamo abituati a vincere. È un anno differente, ma abbiamo cambiato tanto, dall’allenatore ai giocatori. Speriamo di fare meglio il prossimo anno imparando dagli errori”.

Che ne pensi delle voci dell’Atletico Madrid?

“Stiamo parlando di una grande squadra, ne ho parlato anche con Morata che ci ha giocato: mi ha raccontato un po’ del club, dei tifosi, per me è un top club.”