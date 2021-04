Pedullà: “Bisognerebbe fare un tweet per scusarsi con Gattuso, addirittura gli hanno detto che dovrebbe restituire il patentino”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha pubblicato un video sui social in cui ha parlato della situazione Gattuso in casa Napoli. Ecco quanto estrapolato:

“Addiritttura gli hanno detto di restituire il patentino e dimettersi. Non servono i tweet per complimentarsi per la partita ma bisognerebbe scusarsi con lui. Con l’emergenza che ha avuto è stato attaccato da tutti in maniera vergognosa. Andrebbe rispettato per l’uomo e per l’allenatore, infatti con l’organico a disposizione ha mostrato i suoi valori”