Superlega, Damascelli controcorrente: “Io sono favorevole”

Tony Damascelli, sulle pagine di Tuttosport, si è soffermato sulla Superlega: “Io sono favorevole. Reazioni demagogiche per un torneo che non toccherà i campionati nazionali ma si affiancherà. Sarà solo un modo per renderlo più redditizio è attraente rispetto all’attuale forma della Champions. La UEFA che minaccia sanzioni è la stessa che ha ricattato la nostra Federcalcio sull’Olimpico aperto al pubblico. Ed è la stessa che ha fatti giocare partite in piena pandemia con i vari focolai. È la legge del mercato, è il mercato del futuro e chi sbandiera romanticismo sappia che essere romantici è una virtù, essere ignoranti è una colpa”.