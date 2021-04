Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha parlato della Superlega durante il Congresso UEFA.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“La FIFA è costruita sui valori dello sport e non può fare altro che disapprovare la Superlega, in quanto si tratta di un negozio chiuso. Stiamo parlando di una competizione fuori dal sistema. Non ho dubbi sulla disapprovazione”.