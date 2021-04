Lo Monaco: “La SuperLega è un’ipotesi. Il calcio è della gente”

Pietro Lo Monaco, dirigente, è intervenuto a Marte Sport Live, programma in onda su Radio Marte. Argomento principale, la Superlega.

“La SuperLega è un’ipotesi, non una cosa già fatta. Ma dell’idea delle grandi società di crearsi un campionato a parte si era già a conoscenza. Non è tutto riconducibile ad una questione economica, sarebbe un errore pensarlo. Il calcio è della gente, questa cosa non passerà, serve l’ok di Fifa e Uefa. Non è che si alzano la mattina e fanno quel che vogliono. Quando questa proposta è arrivata in Figc, è stata respinta. Quindi, la federazione riproporrà le sue posizioni. Oltre il volere di queste squadre, ci sarà da fare i conti con il resto.

Se parliamo di De Laurentiis mi sembra di ritornare a diatribe antiche. Il tentativo in Italia è stato fermato. Quindi credo che questa resti un’idea e basta. Non a caso, questi club sono fortemente indebitati. Si tratta di un discorso economico che andrebbe a migliorare l’aspetto tecnico. L’idea è quella di incontri infrasettimanali, mi sembra una cosa senza alcun senso. Il calcio è della gente”.