Gazzetta – Gattuso può sorridere il pareggio non è da buttare

Il Napoli pareggia 1-1 con l’Inter allo Stadio Diego Armando Maradona ed accorcia sulla Juventus quarta in classifica recuperando un punto e mettendosi a due lunghezze di distacco.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Gennaro Gattuso può essere soddisfatto di prestazione e risultato. Il Napoli aveva affrontato in maniera giusta ed aggressiva il primo tempo, passando in vantaggio con un po’ di fortuna sul pasticcio Handanovic – De Vrij e tenendo il risultato grazie ai due legni colpiti da Lukaku.

Nel secondo tempo però, l’Inter ha approcciato meglio la partita, diventando padrona del campo ed imponendo i propri ritmi; è riuscita a trovare il pareggio grazie al gran tiro da fuori di Eriksen ed ha provato anche a vincerla; l’ultimo sussulto del match dato dalla traversa colpita da Politano dopo una grande azione personale.

In fin dei conti, dopo una giornata che ti metteva davanti lo scontro più difficile, contro la prima in classifica reduce da 11 vittorie consecutive, aver recuperato un punto sulla quarta in classifica non è poi così male, Gattuso può essere soddisfatto.