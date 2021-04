CorrSport – Zero distrazioni per Manolas contro l’Inter

Kostas Manolas ha fornito una grandissima prova contro l’Inter ieri sera al Maradona.

Come riportato dall’edizione de Il Corriere dello Sport, il difensore greco ha innalzato un muro invalicabile con Koulibaly contro le avanzate degli ospiti. Probabilmente è stata la miglior partita stagione dell’ex Roma, calciatore che quest’anno ha avuto mille difficoltà tra infortuni e partite decisamente sottotono per il suo livello. La sua prestazione di ieri sera è l’emblema di potenzialità nascoste e non sempre inespresse, pronte ad esplodere sporadicamente per suscitare rimorsi sul suo rendimento dal suo arrivo a Napoli fino ad oggi.

Chiusure decisive e attenzione massima in fase difensiva per tutta la partita, mai una vera e propria sbavatura che potesse agevolare un calciatore dell’Inter. In piena coordinazione con il gigante senegalese, un fattore che è quasi sempre mancato in questi anni.