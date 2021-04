Gazzetta – Gattuso spera in una grande prova di Bakayoko contro la Lazio

Gattuso dovrà fare a meno di Diego Demme per la partita di giovedì sera contro la Lazio.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, il calciatore è stato squalificato per somma di ammonizioni e non ci sarà giovedì, contro una delle squadre più in forma del campionato. Il centrocampista ex Lipsia è diventato un leader in campo e la coppia con Fabiàn Ruiz sta dando i suoi frutti. Per il suo ruolo in fase di palleggio ed interdizione, però, rischia quasi sempre di accumulare gialli pesanti come in questo caso.

Contro la Lazio, dunque, sarà Bakayoko a sostituire Demme a centrocampo. Rino spera in una reazione di orgoglio del franco-ivoriano, crede in un suo riscatto dopo una stagione pessima fino ad ora.