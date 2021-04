SOCIAL – Manolas non si abbatte: il messaggio

Il Napoli pareggia 1-1 al Maradona contro l‘Inter di Antonio Conte. La squadra di Gattuso sa che questo può essere un passo falso per la lotta Champions League ma non si arrende, Diversi sono i calciatori azzurri che nl post match hanno postato scatti della partita sui socia, e, tra questi, c’è anche Kostas. Manolas ha postato una foto del gruppo squadra con allegato il seguente testo: “Ci aspettano 7 finali andiamo ragazzi!! Forza Napoli”. Difatti ci sono ancora 7 partite da giocare tra cui la prossima contro la Lazio una delle avversarie per un posto in Champions. Di seguito il post del difensore greco sul suo profilo Instagram: