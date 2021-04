Ugolini: “ADL mi disse una cosa su Gattuso, ecco cosa accadrà a fine stagione”

“Gattuso ha sempre detto di trovarsi bene con i suoi ragazzi, nonostante i problemi vari dovuti alle assenze sia causa infortuni ia causa coronavirus. Il silenzio stampa nasce dopo una una partita brutta a Bergamo con l’Atalanta. In quel momento il Napoli non stava andando bene, era forse uno dei momenti più critici del rapporto fra ADL e Gattuso. Il silenzio è stato un segnale forte, per dare serenità e riequilibrare le varie situazioni senza il peso della stampa. Io parlai a novembre con il presidente ed erano ad un passo dal rinnovo, dato che ADL voleva mantenere la parola data al tecnico c’erano i presupposti per il rinnovo. Poi una serie di questioni fecero saltare tutto. Ricordiamoci che il patron contattò anche altri allenatori e qui Ringhio ne fece una questione d’onore. Ora i toni sono distesi, da entrambe le parti non c’è la volontà di tornare continuare la prossima stagione, ma non escludo che De Laurentiis ci riprovi.”

Così Massimo Ugolini è intervenuto a Sky Calcio Club.