Gazzetta – Juric prima grande alternativa per la panchina

Juric potrebbe essere il principale indiziato per il futuro della panchina azzurra dopo la parentesi Gattuso.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui il tecnico del Verona sarebbe la pista più facile da sondare al termine del campionato attuale. I vari sondaggi con Sarri, Allegri e Benitez non hanno portato(almeno per ora) a reali certezze e per il primo e il terzo sarebbe un ritorno in terra partenopea: un fattore da non escludere se consideriamo il fastidio del presidente azzurro in questi ultimi anni per i ritorni nel club azzurro.

ADL non è solito fare qualche scommessa(proprio come fece con Sarri) e per questo motivo Juric potrebbe essere la reale sorpresa per il prossimo anno. Un nome che continua a rimbalzare insieme a quelli di Italiano e De Zerbi, in un trittico di nuovo stile di gioco e calcio offensivo e spropositato.