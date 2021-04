Gianello: “Ospina-Meret? Gattuso preferisce Ospina per la ripartenza dal basso ma…”

Matteo Gianello, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio durante la trasmissione “Il sogno nel cuore” sul dualismo tra Ospina-Meret.

Ecco quanto dichiarato: “Ospina-Meret? Gattuso preferisce Ospina per la ripartenza dal basso, ma per quanto mi riguarda, Meret è il futuro del Napoli. Insieme a Donnarumma, Alex è il futuro anche della Nazionale. A lungo andare questa alternanza potrebbe creare dei problemi. Quando ero in azzurro, i ruoli erano definiti: Iezzo il titolare ed io vice. Meret avrebbe dovuto giocare con più continuità in questa stagione, e ciò ha rallentato il suo percorso di crescita. Anche perché non si può cambiare ogni volta il portiere a seconda dell’avversario, ci vorrebbe una coppia fissa, titolare e secondo, come Gollini e Sportiello dell’Atalanta. Handanovic è l’esempio di ciò che va fatto con Meret: non era bravo con i piedi ed è migliorato grazie a Conte. Alex è bravo, sa di essere forte, e domenica sarà pronto come successe con la Juve in Coppa italia. In quell’occasione fu addirittura protagonista”.