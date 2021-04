Gravina scrive a Draghi: “Importante che la UEFA confermi lo svolgimento di Euro 2020 in Italia”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, nel fine settimana ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi. Nella suddetta, è stata avanzata la richiesta al premier di “adoperarsi affinché la UEFA possa confermare l’assegnazione dell’evento inaugurale dell’Europeo e delle successive gare previste in Italia”.



Secondo quanto riportato dall’ANSA, Gravina ha sottolineato la data termine, ovvero il 19 aprile, per far sì che ci possa essere il 25% del pubblico allo stadio Olimpico di Roma, quando andrà in scena la sfida Italia-Turchia, come richiesto dalla stessa UEFA.

Il presidente della FIGC aggiunge: “Nella consapevolezza della fase critica del Paese, che il premier condivida con la FIGC quanto sia importante per l’Italia che la UEFA confermi” la disputa della partita inaugurale e degli altri tre incontri previsti a Roma. Inoltre è assicurato, sostiene Gravina, “il rigoroso rispetto delle prescrizioni che il Governo vorrà imporci per EURO 2020, così come è stato per l’applicazione del protocollo sanitario” che consente lo svolgimento dei campionati nazionali.