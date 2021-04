Lucarelli: “Ho ancora i capelli spettinati dopo il 4-3 contro la Lazio. Sul futuro a Napoli…”

Cristiano Lucarelli, ex attaccante del Napoli ed attuale allenatore della Ternana dei record, ha parlato ai microfoni di Radio Marte:

“Le 11 vittorie consecutive ci hanno permesso di avere un margine importante sulle altre. De Laurentiis non mi ha chiamato, penso che abbia altro a cui pensare. Noi ex calciatori veniamo visti come eravamo prima anche da allenatori, si pensa che Gattuso sappia dare solo carattere. Non è così, prepara bene le partite e ha uno staff molto preparato.

Futuro al Napoli? Adesso penso a fare un passo alla volta. Sono legato a Napoli, ho ancora i capelli spettinati dopo il 4-3 alla Lazio. In futuro mi piacerebbe allenarlo, è una panchina molto ambita”.