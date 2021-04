Atalanta, Gasperini: “La volata Champions si deciderà all’ultima giornata”

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, dopo la vittoria contro la Fiorentina ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sulla corsa Champions League:

“Vincere gli scontri diretti è importante, anche se sono convinto che la volata Champions si deciderà all’ultima giornata. In cinque anni siamo diventati una grande squadra, ma parlare di scudetto mi sembra eccessivo. Inter e Juventus sono le più attrezzate, noi non possiamo permetterci di acquistare Osimhen o Lukaku, abbiamo un budget più basso. Questo non vuol dire che non cercheremo di mantenere questo standard e restare in fascia alta con le altre“.