Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, nel corso della trasmissioneSky Calcio Club si è soffermato sul futuro di Rino Gattuso. Le sue parole:

“Vi dico: Gattuso non resta al Napoli. Potrebbe andare alla Fiorentina. Alla sua stagione io do un 7 se si qualifica in Champions, 6,5 se si qualifica in Europa League”.