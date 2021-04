Il giornalista Rino Cesarano ha commentato, a Radio Kiss Kiss Napoli, il finale di stagione verso la Champions League per gli azzurri.

“Napoli? Mi sembra pronto per la volata Champions, deve andare avanti così perché è ancora in tempo, non deve rallentare la tensione. Il gol dell’1-0 contro la Sampdoria mi è piaciuto molto: c’erano esecuzione e rapidità di giocatori tecnici e intelligenti, la bellezza del calcio”.