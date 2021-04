Tuttosport – Resta viva l’opzione Milik per la Juve: la situazione

Caccia all’attaccante per la Juve, con il ds Fabio Paratici alla ricerca di una punta in virtù del futuro incerto di Dybala e Morata, oltre che il susseguirsi delle voci su Cristiano Ronaldo. Come si legge sull’edizione odierna di Tuttosport, la Joya argentina potrebbe essere utilizzata come contropartita al PSG per Icardi, idea che stuzzica molto la dirigenza bianconera.

Resta però viva l’opzione Milik, soprattutto visti i costi che avrebbe l’operazione relativa all’ex punta del Napoli: il Marsiglia non vuole svenderlo ma recuperare quantomeno i 12 milioni versati nelle casse del Napoli, un’occasione ghiotta per una squadra che cerca un attaccante già pronto per il nostro campionato.