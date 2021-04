Rocco Commisso, presidente dalla Fiorentina, pensa al futuro del proprio club ed ha la volontà di inserire una figura di un certo spessore in società.

Secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino, il numero uno viola pensa a Marcello Lippi come direttore che tornerebbe volentieri ad operare in Italia. Il legame con la Nazionale rappresenterebbe un punto di forza agli occhi di Commisso. Con l’arrivo di Lippi anche l’arrivo di Gattuso non sarebbe da escludere visti i trascorsi in azzurro. In alternativa al tecnico calabrese, la società porterebbe con se anche un’altra suggestione, quella di affidare la panchina a Cannavaro.