Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” nel caso in cui il Napoli non dovesse arrivare quarto posto e quindi non centrare l’obiettivo Champions, la società metterebbe in vendita due calciatori in particolare. Si tratta di Koulibaly, che guadagna 6 milioni l’anno e Fabian Ruiz, valutato 50 mln. Una mini rivoluzione potrebbe arrivare in casa Napoli.