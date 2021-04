L’ex direttore sportivo giallorosso, Gianluca Petrachi dove nelle ultime settimane è stato accostato al Napoli ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb.com parlando anche del suo futuro:

“Non amo andare all’estero, amo il mio paese, la mia nazione. Sono legato al territorio e sono pronto, in Italia, a sposare un progetto ovunque. Certo, dire questo può precludermi delle strade ma credo che la qualità della vita sia fondamentale. E come si vive in Italia…”.