FOTO – Collaborazione Kappa e Marcelo Burlon, spuntano gli scatti delle nuove maglie!

Dopo la partita di ieri sera tra Juventus e Napoli, subito grandi novità in casa azzurra. Infatti girano delle foto delle divise partenopee, leggermente diverse da come le conosciamo. Si perchè dai colori e dalla fantasia presente su queste nuove magliette, pare sia ormai fatta per una collaborazione tra Kappa e Marcelo Burlon. Secondo il Riformista, che ha pubblicato le foto in questione, per la presentazione delle due nuove divise sarebbero in corso, in questo momento, le riprese dello spot. Il tutto verrà fatto proprio sui quartieri spagnoli, in corrispondenza dell’ormai noto in tutto il mondo, murales di Diego Armando Maradona. Di seguito gli scatti: