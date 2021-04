Giletti: “Juve Napoli decisa da episodi. Insigne fra i migliori italiani”

Massimo Giletti, giornalista e conduttore di La7, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni de “Il Sogno nel Cuore” su 1Station Radio:

“Ieri ho visto una grande partita. Il Napoli ha giocato molto bene ma i dettagli hanno fatto la differenza. manca un rigore a parte e ho visto un episodio clamoroso anche in Inter- Sassuolo. Se dovessi valutare la stagione di Pirlo direi che ha fallito. Dybala ieri è stato decisivo ma tutta la stagione non si è proprio visto. non è sempre colpa di Gattuso perché in campo ci vanno i giocatori. anche a Milano fece un buon lavoro. Fossi nel presidente punterei ancora su Rino è sbagliato giudicarlo solo per la sua grinta. Cristiano Ronaldo ha fallito le due partite che contavano ma chi discute questi fuoriclasse bestemmia. So già dove andrà Massimiliano Allegri infatti sta studiando inglese spagnolo. Insigne è uno dei migliori in Italia, ha vissuto momenti difficili ma ora sta dimostrando grande carattere”.