Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, Hysaj e Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo del futuro di Gattuso.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Se il Napoli va in Champions, De Laurentiis proverà a trattenere Gattuso. Ringhio, però, vorrebbe andare via, sarà quasi impossibile convincerlo. Nel calcio contano i numeri, e se Gattuso andrà in Champions, avrà fatto un ottimo lavoro”.