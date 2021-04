Napoli, Gattuso pronto ad andar via? Ecco l’alternativa

In casa Napoli le acque, nonostante il trend positivo in campionato, sono tutt’altro che calme. Infatti, gli azzurri dovrebbero dire addio a mister Gennaro Gattuso alla conclusione della stagione. Al di là se venga o meno raggiunto l’obiettivo Champions League. Insomma, quindi c’è da lavorare per il futuro della panchina azzurra e potrebbe esserci una fondamentale novità con i partenopei che si starebbero guardando intorno.

Il nome più caldo è quello di Juric, il quale, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello sport, avrebbe avuto già i primi contatti con la società del presidente De Laurentiis. Niente di concluso però le prime basi per avanzare un progetto di crescita per l’allenatore e per la stessa piazza che vuole tornare ad essere protagonista in Italia ed Europa dopo due anni complicati sotto ogni punto di vista.