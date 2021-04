PRIMA PAGINA – Tuttosport: “Chi si ferma è perduto”

L’edizione odierna di Tuttosport apre dedicando grande spazio al derby di Torino tra i bianconeri e i granata. Per entrambe le squadre sono fondamentali i 3 punti: al Torino per la lotta salvezza e alla Juve per la lotta Champions. La sfida si terrà oggi pomeriggio alle 18, Il taglio alto è dedicato alla lotta scudetto tra le due squadre di Milano. L’Inter che segue la filosofia di Conte ovvero testa bassa e lavorare, mentre il Milan testa alta e vai. Il Milan è costretto a inseguire, e a -7 con una partita in più rispetto ai nerazzurri. Spazio anche alla giovane promessa italiana del tennis Sinner che ha raggiunto la finale a Miami.