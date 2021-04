L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre dedicando grande spazio in prima pagina alla finale raggiunta dalla giovane stella del tennis italiano, Sinner. Taglio in alto dedicato a Conte e la sua Inter che a Bologna sabato sera si gioca un ulteriore passo verso lo scudetto, sempre con il motto del tecnico salentino “testa bassa e pedalare”. Spazio anche alla presentazione degli impegni delle big in questa giornata di serie A e i contagi all’interno della nazionale italiana.