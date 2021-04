A Radio Kiss Kiss è intervenuto Carlo Alvino:

”Nazionali? Coloro che governano il calcio non hanno avuto il buonsenso, in un periodo in cui circolano le varianti del covid si potevano prendere delle decisioni volte a salvaguardare la salute. Non si può certamente pensare che il calcio sia al di sopra di tutto e tutti, la salute deve avere più importanza.”