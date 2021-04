Domani alle 15 il Napoli affronterà il Crotone al Diego Armando Maradona, partita fondamentale per la lotta alla Champions. La partita di domani è solo un antipasto per il recupero contro la Juventus fissato mercoledì 7 aprile 2021. Importante per domani in ottica della sfida con i bianconeri sono i diffidati. Infatti ben 3 azzurri rischiano, in caso di ammonizione, di saltare la sifda con la squadra di Pirlo. Stiamo parlando di Demme, Mario Rui e Lozano.