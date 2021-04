Ag.Elmas: “E’ il nostro diamante, uno dei migliori al mondo per la sua età. Futuro? Vi svelo una cosa”

Nikola Gjosevski, agente di Elmas insieme al padre del giocatore Djevat ha parlato ai microfoni di Tmw:

“La partita contro la Germania rimarrà nella storia della Macedonia, è stata un vittoria del popolo. Possiamo contare su una generazione di giocatori che è la migliore della nostra storia: qualificandoci a Euro 2020 per la prima volta. Elif Elmas è il diamante della squadra, un giocatore che non avevamo prima e che può fare la differenza in qualsiasi momento. Per noi considerando l’età è sicuramente uno dei migliori al mondo e ha qualità per poter giocare in qualsiasi club top d’Europa”