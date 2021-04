Secondo quanto riportato da “Il Mattino” la Campania resterà in zona rossa. Smentite le ipotesi che vedevano la Regione Campania in zona arancione: il motivo è l’RT, superiore a 1,25. La Regione governata da Vincenzo De Luca resterà in zona rossa per ancora due settimane, fino a metà Aprile. Dunque, saranno chiusi ristoranti, bar, parrucchieri, estetisti e barbieri.