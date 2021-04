VIDEO – La SSC Napoli ricorda l’ultimo scontro diretto in casa col Crotone!

Dopo l’estenuante sosta per le Nazionali, il Napoli sabato pomeriggio torna in campo contro il Crotone allo stadio Diego Armando Maradona. Match importantissimo per dare continuità ad un bel filotto di vittorie che ha visto gli azzurri trionfare in trasferta sia con la Roma che col Milan. La squadra calabrese guidata da Serse Cosmi, con gli ex Adam Ounas e Sebastiano Luperto è a caccia di punti salvezza per uscire dalle zone basse della classifica.

La SSC Napoli ha voluto ricordare l’ultimo scontro diretto con la compagine rossoblu al vecchio San Paolo in un emozionante video su instagram. Di seguito il post in questione pubblicato sui social ufficiali della squadra campana: