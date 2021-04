Sky – Sirene europee per Kalidou Koulibaly

Durante la trasmissione “Marte Sport Live” in onda su Radio Marte, è intervenuto il giornalista di Sky Luca Marchetti, il quale ha fatto il punto della situazione in casa Napoli:

“La Champions sarà determinante per la scelta dell’allenatore. Molti tecnici verrebbero a prescindere, ma la proprietà potrebbe fare valutazioni diverse in caso di quarto posto. Il rinnovo di Insigne è una questione complessa. Il Covid ha bloccato le entrate e molti top player a fine stagione se ne potrebbero andare a parametro zero: Messi, Aguero. Altri come Insigne vanno in scadenza nel 2022, non sarà possibile un braccio di ferro. Fonseca è sul taccuino di De Laurentiis che ci sta pensando. Koulibaly costa 60-70 milioni, le squadre che lo cercano sono sempre le stesse“.