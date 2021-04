Dalla Spagna – Lucas Vazquez lascerà il Real Madrid! Non solo Napoli, queste le big europee sullo spagnolo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano spagnolo ABC, Lucas Vazquez ha annunciato che lascerà il Real Madrid a fine stagione! Sullo spagnolo classe ’91 molte squadre europee si sono dichiarate interessate, il contratto in scadenza rappresenta un’operazione davvero ghiotta.

Tra queste anche in Serie A si erano fatte vive per l’esterno dei “blancos“: Juventus, Inter e Napoli su tutte. Secondo il quotidiano però, al momento, le offerte più allettanti non arrivano dall’Italia. Infatti Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco si sono già fatte avanti e solo in casi rari queste destinazioni vengono snobbate dai calciatori.