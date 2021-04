Gazzetta – Il silenzio stampa è stato fondamentale per l’ambiente

Le parole di Gennaro Gattuso ai microfoni stavano creando scompiglio e questo ha portato ad inevitabili conseguenze.

Come riportato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport, le tensione tra allenatore e presidente sono nate in virtù delle frasi più volte ripetute da Ringhio in conferenza stampa e dopo alcune sconfitte decisive. Questi continui attacchi non hanno contribuito a rasserenare gli animi dopo le brutte prestazioni del Napoli e la decisione del silenzio stampa è stata una vera e propria manna dal cielo per i calciatori. Da allora, infatti, in campo sono state poche le occasioni in cui gli azzurri hanno dimostrato di non essere all’altezza.

Quella del silenzio stampa è stata una decisione fondamentale(non a caso durerà fino alla fine della stagione) e i risultati, come dicevamo, si stanno vedendo. I risultati ora, però, stanno dalla parte di Gennaro Gattuso.