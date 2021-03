VIDEO – La SSC Napoli celebra la vittoria con la Roma in un post su instagram!

Dopo la vittoria a San Siro con il Milan, gli uomini di Gennaro Gattuso erano chiamati a ripetere la stessa prestazione contro la Roma di Fonseca! Un ulteriore vittoria sarebbe stata fondamentale sia in ottica scontri diretti che per la volata Champions. I tre punti conquistati all’Olimpico hanno mandato in visibilio i tifosi partenopei che mai come in questo periodo, sembrano aver ritrovato l’entusiasmo giusto. A farla da padrone è stato, come al solito in gara importanti, Dries Mertens. Con la sua doppietta, l’asso belga, ha garantito agli azzurri una iniezione di fiducia parecchio importante in vista dei prossimi scontri.

La SSC Napoli ha voluto celebrare la fantastica vittoria con un video su instagram con le due prodezze di Dries “Ciro” Mertens. Di seguito il video in questione: