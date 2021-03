Pizzul: “Insigne è un pilastro del Napoli e della Nazionale, ma con lui è stato fatto un errore”

A 1 Station Radio è intervenuto l’ex telecronista Rai Bruno Pizzul per parlare della Nazionale di Mancini facendo anche il punto su Lorenzo Insigne.

“Mancini sta facendo un grandissimo lavoro, la scelta di puntare sui giovani è stata lodevole. Come punto di riferimento ha sicuramente Insigne, pilastro per la Nazionale e anche per il suo club, il Napoli. Non si può fare a meno di lui, inoltre ha la capacità di fare sempre gruppo e compattare l’ambiente. E’ un esempio e può ripercorrere le orme di Totti e Del Piero sia con il club che nell’Europeo con l’Italia. Con lui, però, è stato fatto un errore: etichettarlo per troppo tempo come speranza”.