Brambati: “Post Gattuso? Il Napoli non deve fare lo stesso errore della Juventus, vi spiego”

A TMW Radio è intervenuto Massimo Brambati, ex calciatore, per parlare di alcuni temi tra cui il possibile addio Gattuso per il Napoli.

“Post Gattuso? Il Napoli dovrebbe avere le idee chiare. Se hai il dubbio di scegliere tra Allegri e Sarri allora hai le idee confuse perché sono due personaggi completamente differenti. Tra Allegri e Juric invece non c’è troppa differenza come modo di intendere il calcio, per esempio. Ora non vorrei che il Napoli facesse lo stesso errore della Juventus quando è passata da Allegri a Sarri”.