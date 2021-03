La SSC Napoli ha ripreso nel pomeriggio gli allenamenti a Castel Volturno in vista del match di campionato che vedrà gli azzurri sfidare il Crotone al Maradona! Match importantissimo per dare continuità ad una gran bella striscia di vittorie. Purtroppo ancora notizie non esaltanti per Gattuso come si evince dal report dell’allenamento odierno da poco pubblicato sul sito ufficiale della società partenopea: “Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti al Training Center. Il campionato ricomincerà sabato 3 aprile con Napoli-Crotone, 29esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con torello.

Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro di possesso palla a tema. Di seguito partitina a campo ridotto e chiusura di seduta dedicata al lavoro aerobico. Rrahmani e Petagna hanno svolto parte di lavoro in gruppo e parte personalizzato sul campo 2. Demme ha fatto differenziato in palestra e piscina per una infiammazione al tibiale posteriore della gamba sinistra.

David Ospina nel corso dell’allenamento odierno si è procurato un infortunio alla mano sinistra. Gli esami hanno evidenziato un’infrazione del quarto dito. Le sue condizioni saranno rivalutate tra una settimana“.