Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: Insigne parte titolare!

Il cammino dell’Italia parte da qui. Questa sera la squadra di Roberto Mancini sfiderà la compagine dell’Irlanda del Nord per l’incontro valevole per le qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022. Gli azzurri non possono sbagliare essendo reduci dall’umiliazione del 2018. A furor di popolo giocherà Insigne, gran escluso della partita con la Svezia, che guiderà l’attacco azzurro con Immobile e Berardi. Di seguito le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

IRLANDA DEL NORD: In attesa