Il noto giornalista Francesco Marolda è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sull’andamento della squadra partenopea. Queste le sue opinioni:

“Il Napoli ha collezionato 8 sconfitte in campionato, ma in queste partite non c’erano tante assenze pesanti nei titolari. Infatti Gattuso non è stato costretto ad effettuare grandi cambi di formazione. Di infortuni ce ne sono stati e anche molti, ma in occasione degli incontri persi non hanno gravato più di tanto”.